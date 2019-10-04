2019-10-04T08:24:03+03:00
Политика

В Золотом украинским обстрелом повреждена школа

Задокументированный факт передан в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Золотом украинским обстрелом повреждена школа. Фото: СЦККВ Золотом украинским обстрелом повреждена школа. Фото: СЦКК
Изменить размер текста:

В Золотое-5 в результате обстрела со стороны украинских силовиков повреждена школа. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- 3 октября 2019 года в результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины поселка Золотое-4 по территории поселка Золотое-5 Луганской Народной Республики зафиксировано повреждение остекления общеобразовательной школы № 4, - говорится в сообщении.

В СЦКК сообщили, что обстрел велся с применением стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра. Пострадавших среди мирного населения нет.

- Пренебрегая условиями договоренностей о прекращении огня, противник преднамеренно открыл огонь из стрелкового оружия по действующей школе, находящейся вблизи линии разграничения. Только окончание учебных занятий и возвращение детей по домам позволили избежать жертв, - прокомментировал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он добавил, что факт обстрела задокументирован, материалы переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении командира 72-й бригады ВФУ полковника Артема Богомолова. Также Осадчий призвал ОБСЕ надавить на украинские командование с целью сохранения достигнутого перемирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские боевики снова открыли огонь по Донецку, Горловке и Докучаевску
Пользователей соцсетей удивило перевоплощение двулапого пса из донецкого приюта
Молодежь из ДНР в Алуште училась делать жизнь лучше
В ДНР коммунальщикам повысят зарплату на 30 процентов
Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
Украинский солдат получил ранения в результате взрыва при перевозке боеприпасов к линии разграничения
Украинский нардеп о подписании «формулы Штайнмайера»: Донбасс для нас будет гирей
Жители Донбасса по российскому паспорту смогут получить Шенгенскую визу только на территории Украины
После подписания формулы Штайнмайера ВСУ продолжают укреплять позиции в Станице Луганской
ВСУ обстреляли пригород Макеевки
Солдат 11-го батальона ВСУ кормят просроченными консервами