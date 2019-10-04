В Золотом украинским обстрелом повреждена школа

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-04T08:24:03+03:00

Задокументированный факт передан в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела

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В Золотое-5 в результате обстрела со стороны украинских силовиков повреждена школа. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- 3 октября 2019 года в результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины поселка Золотое-4 по территории поселка Золотое-5 Луганской Народной Республики зафиксировано повреждение остекления общеобразовательной школы № 4, - говорится в сообщении.

В СЦКК сообщили, что обстрел велся с применением стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра. Пострадавших среди мирного населения нет.

- Пренебрегая условиями договоренностей о прекращении огня, противник преднамеренно открыл огонь из стрелкового оружия по действующей школе, находящейся вблизи линии разграничения. Только окончание учебных занятий и возвращение детей по домам позволили избежать жертв, - прокомментировал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он добавил, что факт обстрела задокументирован, материалы переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении командира 72-й бригады ВФУ полковника Артема Богомолова. Также Осадчий призвал ОБСЕ надавить на украинские командование с целью сохранения достигнутого перемирия.

ИСТОЧНИК KP.RU