2019-10-04T07:17:17+03:00
Политика

Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»

Под их огнем оказались Сокольники и Пришиб
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»
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Украинские силовики два раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном

- Обстрелам подверглись районы сел Сокольники и Пришиб, - рассказали в СЦКК. - Огонь велся из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

Напомним, что вчера по данным центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военные два раза за сутки нарушили «режим тишины». Они обстреляли районы Славяносербска и Первомайска. Огонь вели из противотанковых ракетных комплексов, 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

Тем временем, украинские боевики дооборудуют свои позиции вблизи жилых домов села Войтово Станично-Луганского района. Они продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил», подвергая опасности мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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