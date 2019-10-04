Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
Украинские силовики два раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном
- Обстрелам подверглись районы сел Сокольники и Пришиб, - рассказали в СЦКК. - Огонь велся из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.
Напомним, что вчера по данным центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военные два раза за сутки нарушили «режим тишины». Они обстреляли районы Славяносербска и Первомайска. Огонь вели из противотанковых ракетных комплексов, 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.
Тем временем, украинские боевики дооборудуют свои позиции вблизи жилых домов села Войтово Станично-Луганского района. Они продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил», подвергая опасности мирных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU