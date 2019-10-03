Жители Донбасса по российскому паспорту смогут получить Шенгенскую визу только на территории Украины

СЕГОДНЯ 19:05 2019-10-03T19:05:21+03:00

К такому решению пришли в Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий

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Чтобы получить Шенгенскую визу по российскому паспорту жителям Донбасса нужно будет обращаться в консульства на территории Украины. Об этом говорится в сообщениях Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий.

- Инструкция дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 года и запросы государств-членов предоставить указания по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в результате указа президента России от 24 апреля, - говорится в сообщении.

Таким образом консульствам государств-членов ЕС станет проще установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов.

- Набор критериев в разосланных инструкциях поможет консульствам государств-членов ЕС идентифицировать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, - говорят в организации. - Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции.

ИСТОЧНИК KP.RU