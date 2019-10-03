После подписания формулы Штайнмайера ВСУ продолжают укреплять позиции в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-03T18:05:45+03:00

Не прекращаются и обстрелы населенных пунктов

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Солдаты вооруженных формирований Украины продолжают укрепление своих позиций на линии разграничения в Донбассе. ВФУ дооборудуют свои позиции вблизи жилых домов села Войтово Станично-Луганского района. Об этом сообщил офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко.

- По информации нашей разведки вблизи жилых кварталов в населенном пункте Войтово киевские силовики из 46-й бригады проводят дооборудование позиций, зафиксирована одна бронированная разведывательная машина (БРДМ-2), траншеекопатель ПЗМ-2, бронетранспортер Saxon и зенитная установка ЗУ-23, - сообщил он.

Кроме этого, не прекращаются и обстрелы населенных пунктов Республики.

- С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию Республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия, - рассказывает Филипоненко. - В 11.35 вооруженные формирования 14-й бригады из автоматического гранатомета обстреляли район населенного пункта Сокольники, выпустив 29 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU