Украинский солдат получил ранения в результате взрыва при перевозке боеприпасов к линии разграничения

СЕГОДНЯ 22:35 2019-10-03T22:35:53+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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- 2 октября в районе населенного пункта Троицкое при перевозке боеприпасов на наблюдательный пункт с целью осуществления обстрела позиций Народной милиции произошло несанкционированное срабатывание взрывателя 82-миллиметровой мины, в результате чего получил множественные осколочные ранения военнослужащий минометной батареи 59-й бригады вооруженных формирований Украины, - сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

В этот же день в этом соединении произошло еще одно происшествие.

- Во время оборудования позиций в районе населенного пункта Мироновский ударился головой о бетонный выступ военнослужащий 10-го отдельного батальона, который с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в госпиталь Северодонецка, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В Народной милиции отметили, что традиционно оба случая небоевых потерь командир 59-й бригады полковник Валерий Кащишин представит как результат обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU