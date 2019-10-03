2019-10-03T14:57:52+03:00
Политика

Солдат 11-го батальона ВСУ кормят просроченными консервами

Нарушения санитарных норм в подразделениях ВСУ в зоне «ООС» стали причиной роста числа кишечных и инфекционных заболеваний
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Есть и нехватка посуды, солдатам приходится принимать пищу поочереди. Фото: gordonua.comЕсть и нехватка посуды, солдатам приходится принимать пищу поочереди. Фото: gordonua.com
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В Народной милиции ЛНР сообщили, что личный состав 11-го батальона вооруженных формирований Украины уже несколько недель кормят просроченными консервами. Также в подразделении не хватает посуды и приборов.

- Военнослужащим приходится принимать пищу по очереди из одной и той же посуды, - рассказывает офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко. - На все обращения и жалобы личного состава к своему командованию им предлагают приобрести за свои средства столовые принадлежности. В связи с отказом командования бригады решить проблему питания, военнослужащие обратились к волонтерам.

Филипоненко отметил, что на фоне подобных грубейших нарушений санитарных норм в частях и подразделениях вооруженных формирований Украины начался рост кишечных и инфекционных заболеваний.

- Только в течении прошлой недели на больничную койку попали более 20 военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями, - сообщил он. - С целью недопущения распространения информации о кишечных и инфекционных заболеваниях, командующий «объединенных сил» генерал-лейтенант Владимир Кравченко приказал командирам соединений изымать у подчиненного личного состава телефоны с выходом в интернет, а нарушителей данного приказа лишать денежной премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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