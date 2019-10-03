«За то, что воспитала сына защитником Отечества»: Жительнице Алчевска подарили квартиру

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-03T12:06:40+03:00

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На собрании ко Дню работника образования в Алчевске не обошлось без сюрприза. Мэр города Наталья Пяткова вручила ордер на служебную квартиру учителю среднеобразовательной школы № 17 Елене Правде и её сыну, который служит в Народной милиции ЛНР.

– Уважаемая Елена Станиславовна, мы благодарим вас за ваш плодотворный труд на ниве просвещения. Тому подтверждение не только ваши ученики, но и сын, которого вы вырастили достойным человеком, настоящим патриотом. В благодарность от всех присутствующих коллег, от города мы вручаем вам ключи от вашей новой квартиры, – обратилась глава администрации города к педагогу.

Педагог поблагодарила Наталью Пяткову за исполнение самой заветной мечты.

ИСТОЧНИК KP.RU