ВСУ обстреляли 12 поселков ДНР
Руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что вооруженные формирования Украины 20 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 142 боеприпаса.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 142 единицы, - сказал Якубов.
Под огонь украинских вооруженных формирований попали 12 населенных пунктов Республики.
- Обстрелам со стороны ВСУ подверглись: Докучаевск, село Спартак, поселки Александровка и шахты «Трудовская» на окраинах Донецка, горловские поселки шахты им. Гагарина, Доломитное, Зайцево, а также села Белая Каменка, Безыменное, Дзержинское, Коминтерново и Саханка расположенные на юге страны, - отметил представитель СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU