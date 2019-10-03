2019-10-03T10:28:02+03:00
Политика

ВСУ обстреляли 12 поселков ДНР

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что вооруженные формирования Украины 20 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 142 боеприпаса.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 142 единицы, - сказал Якубов.

Под огонь украинских вооруженных формирований попали 12 населенных пунктов Республики.

- Обстрелам со стороны ВСУ подверглись: Докучаевск, село Спартак, поселки Александровка и шахты «Трудовская» на окраинах Донецка, горловские поселки шахты им. Гагарина, Доломитное, Зайцево, а также села Белая Каменка, Безыменное, Дзержинское, Коминтерново и Саханка расположенные на юге страны, - отметил представитель СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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