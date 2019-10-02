Украина обстреляла Спартак, Безыменное и Белую Каменку из минометов и гаубиц

2 Окт. 22:54 2019-10-02T22:54:18+03:00

После подписания формулы Штайнмайера обстрелы ДНР со стороны армии Киева усилились

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Армия Киева обстреляла поселок Спартак, что на севере Республики. При обстреле применялись минометы и автоматические гранатометы. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Вооруженные формирования Украины в 18:20 открыли огонь по направлению населенного пункта Спартак. Выпущено девять мин калибра 82 мм и произведено 46 выстрелов из АГС, — сказано в сообщении.

Ранее сегодня украинские силовики обстреляли южные села ДНР – Безыменное и Белую Каменку. Обстреливали села с применением минометов больших калибров и гаубиц.

Напомним, что в Донбасс с 21 июля действует возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия

ИСТОЧНИК KP.RU