2019-10-02T18:36:17+03:00
Политика

ДНР погасит долги «Воды Донбасса»

Правительство ДНР разработало механизм погашения долгов коммунальному предприятию «Вода Донбасса»
Ольга ГОРДО
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"Вода Донбасса" снабжает водой весь регион. Фото: https://www.facebook.com"Вода Донбасса" снабжает водой весь регион. Фото: https://www.facebook.com
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Правительство ДНР разработало план погашения украинских долгов по зарплате перед сотрудниками КП «Компания «Вода Донбасса». Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец, передает ДАН.

- До конца года задолженность украинской компании полностью будет погашена через ГП «Вода Донбасса». Им со счета предприятия будут выделены соответствующие средства. Нормативный правовой акт уже готов, правительство занимается этим вопросом очень плотно», — сообщил министр. Кроме того, Сергей Наумец отметил, что техническая часть распределения средств согласована со всеми заинтересованными сторонами. Следующим этапом ожидается утверждение соответствующего акта правительством.

Напомним, «Вода Донбасса» с начала войны обеспечивает Республику водой. Фильтровальная станция при этом находится на передовой и не единожды подвергалась обстрелам. Несмотря на обстрелы, регион все время был с водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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