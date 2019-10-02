2019-10-02T18:37:53+03:00
Общество

«Беби-бум»: на прошлой неделе в ЛНР родилось 144 малыша

За прошедшие семь дней в Республике родились 82 мальчика и 82 девочки
Екатерина Сорока
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Понятие «беби-бум» используется для объяснения резкого роста рождаемости. Фото: sumynews.comПонятие «беби-бум» используется для объяснения резкого роста рождаемости. Фото: sumynews.com
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С 25 сентября по 1 октября население Луганской Народной Республики увеличилось еще на 144 человек. За прошедшую неделю в родильных домах городов и сел Республики родилось 82 мальчика и 82 девочки.

Также одной из семей посчастливилось больше всего. У них родилась двойня мальчиков. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

— Максимальный вес ребенка – 4килограмма 500 грамм, а минимальный вес – 1 килограмм 110 грамм. Поздравляем молодых родителей с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях! — говорится в сообщении пресс-службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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