В Горловке 40-летний мужчина украл детскую игрушку и еще пару вещей – ему грозит пять лет тюрьмы
В Горловке сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в краже детской игрушки, алюминиевой посуды, садовых инструментов и домашней птицы. Всего он украл вещей на 20 тысяч рублей. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел МЧС ДНР.
— Участковыми инспекторами Центрально-Городского районного отделения Горловского МВД ДНР задержан злоумышленник, который совершил кражи имущества двух семей. За содеянное 40-летний фигурант понесет уголовную ответственность, — говорится в сообщении, — Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 20 тысяч рублей.
Против мужчины возбуждено уголовное дело. Его действия подходят под статью кражи с проникновением и причинением значительного ущерба. Максимальное наказание за содеянное – лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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