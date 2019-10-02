В Горловке 40-летний мужчина украл детскую игрушку и еще пару вещей – ему грозит пять лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 19:18 2019-10-02T19:18:51+03:00

Всего мужчина украл вещей на 20 тысяч рублей

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В Горловке сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в краже детской игрушки, алюминиевой посуды, садовых инструментов и домашней птицы. Всего он украл вещей на 20 тысяч рублей. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел МЧС ДНР.

— Участковыми инспекторами Центрально-Городского районного отделения Горловского МВД ДНР задержан злоумышленник, который совершил кражи имущества двух семей. За содеянное 40-летний фигурант понесет уголовную ответственность, — говорится в сообщении, — Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 20 тысяч рублей.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Его действия подходят под статью кражи с проникновением и причинением значительного ущерба. Максимальное наказание за содеянное – лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU