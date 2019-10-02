Военнослужащий Украины приговорен к 16 годам за террористическую деятельность в ДНР

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-02T15:48:07+03:00

ВСУшник получил реальный срок за то, что обстреливал Донбасс

Изменить размер текста: A A

Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ к 16 годам лишения свободы за террористическую деятельность на территории Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

- Военнослужащий вооруженных сил Украины В. И. Горобец осужден Верховным Судом ДНР к лишению свободы сроком на 16 лет за совершение преступлений, предусмотренных статья 232 УК ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и статья 323 УК ДНР («Насильственный захват власти»), — говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант прошел обучение в 169-м военном учебном центре сухопутных войск ВСУ «Десна», получил воинскую специальность замкового артиллерийского орудия МТ-12 «Рапира» и был направлен для прохождения дальнейшей службы в 40-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Исполняя приказы командования ВСУ, он совершал умышленные действия, направленные на захват и свержение законной власти ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU