2019-10-02T15:48:07+03:00
Политика

Военнослужащий Украины приговорен к 16 годам за террористическую деятельность в ДНР

ВСУшник получил реальный срок за то, что обстреливал Донбасс
Ольга ГОРДО
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За преступления на Донбассе придется отвечать. Фото: rusvesna.suЗа преступления на Донбассе придется отвечать. Фото: rusvesna.su
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Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ к 16 годам лишения свободы за террористическую деятельность на территории Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

- Военнослужащий вооруженных сил Украины В. И. Горобец осужден Верховным Судом ДНР к лишению свободы сроком на 16 лет за совершение преступлений, предусмотренных статья 232 УК ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и статья 323 УК ДНР («Насильственный захват власти»), — говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант прошел обучение в 169-м военном учебном центре сухопутных войск ВСУ «Десна», получил воинскую специальность замкового артиллерийского орудия МТ-12 «Рапира» и был направлен для прохождения дальнейшей службы в 40-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Исполняя приказы командования ВСУ, он совершал умышленные действия, направленные на захват и свержение законной власти ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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