2019-10-02T13:17:42+03:00
Политика

Украина установила 180 мин на участке разведения сил в Петровском

Армия Киева заминировала участок в Петровском, где должно пройти разведение сил и средств
Ольга ГОРДО
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Украина заминировала Петровское. Фото: https://glavcom.uaУкраина заминировала Петровское. Фото: https://glavcom.ua
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Разведка ДНР обнаружила, что украинские силовики заминировали территорию около участка разведения сил и средств в селе Петровском, что к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в управлении народной милиции Республики.

- Нашей разведкой зафиксировано наличие минных полей противника в зоне безопасности предстоящего разведения сил и средств на участке №3 в районе села Петровское. В очередной раз зафиксирована установка противником 178-и противотанковых мин (ТМ-62) в районе между селами Богдановка и Викторовка, некоторые из которых расположены на прилегающих полях, – сказано в сообщении.

В УНМ добавили, что главной целью минирования является препятствование работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины в районе участка разведения сил и средств под Донецком установили 51 противотанковую мину.

Напомним, что, по решению контактной группы в Минске, село Петровское входит в перечень участков разведения сил и средств в Донбассе. Подразделения конфликтующих сторон здесь были разведены еще в октябре 2016-го. Однако позже там вновь замечены вооруженные силы Украины. Донецк требует от Киева восстановить паритет и вывести из зоны отвода войска. Накануне, Контактная группа в Минске согласовала график разведения сил в Петровском. Начало разведения запланировано на 7 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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