В Свердловске ученица пронесла в школу перцовый баллончик – четыре ребенка оказались в больнице
На прошлой неделе в школе номер три в Свердловске произошло ЧП. Кто-то из школьников распылил в классе перцовый баллончик. В результате четыре ребенка оказались в больнице из-за вдыхания ядовитого пара. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
Во время урока школьники почувствовали в классе специфический запах. Они стали жаловаться на резь в глазах, головную боль и першение в горле, которое сопровождалось частым кашлем. Оказалось, что одна из учениц пронесла в школу перцовый баллончик. Но кто его распылил школьники так и не признались.
Четырех детей пришлось госпитализировать, среди которых была и владелица баллончика. В больницу дети были доставлены с диагнозом: «легкая степень вдыхания паров перцового аэрозоля».
— МЧС ЛНР информирует: газовый баллончик – оружие самообороны, снаряженное слезоточивыми или раздражающими веществами (в данном случае – это экстракт жгучего красного стручкового перца), предназначенное для обороны от агрессии людей и животных, — добавили в пресс-службе спасательного ведомства, — Необходимо помнить, что газовый баллончик – это не игрушка, а оружие самообороны, которое требует аккуратного обращения и тем более применения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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