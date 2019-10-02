2019-10-02T12:48:12+03:00
Политика

Наталья Никонорова: «Подписание формулы Штайнмайера - серьезная дипломатическая победа в переговорах на Минской площадке»

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова прокомментировала дальнейшие шаги реализации «формулы Штайнмайера»
Никита МАКАРЕНКОВ
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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики. Фото: Донецкое агентство новостейМинистр иностранных дел Донецкой Народной Республики. Фото: Донецкое агентство новостей
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По словам главы ведомства, украинской стороне необходимо провести серьезную работу над внесением правок в текст закона об особом статусе Донбасса и начать конституционную реформу в стране.

- По факту, закон об особом статусе Донбасса не действовал ни дня. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что те правовые нормы, которые содержатся в статьях 2-9 данного акта, в целом коррелируют с нашими принципиальными требованиями: это и закрепление статуса русского языка, и особый экономический режим, и своя правоохранительная и судебная системы, своя прокуратура, особый режим сотрудничества с Российской Федерацией, договорные отношения с Киевом и многие другие аспекты, - заявила министр.

Никонорова отметила, что подписание формулы можно по праву назвать серьезной дипломатической победой в переговорах на Минской площадке – в первую очередь из-за того, что этот шаг открывает перспективу дальнейшего политического урегулирования.

По словам главы ведомства, украинские представители «выполнили все условия российский стороны для проведения саммита «нормандской четверки» - он может пройти в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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