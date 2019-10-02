Спешите видеть! Завтра в ботсаду распустится король кактусов, который цветет одну ночь
В Донецком ботаническом саду начался период цветения редкого растения – гилоцереуса. Посмотреть на эту исчезающую красоту могут все желающие, которым будет не лень встать пораньше.
Цветки гилоцереуса одаривают нас своей мимолетной, волшебной красотой, ведь распускаются они вечером и отцветают к утру.
А вот сотрудникам ботанического сада уже повезло. Этим чудом они могли полюбоваться сегодня утром!
Однако же, и тем, кто рано встает еще представится такая возможность.
- Завтра откроются еще несколько бутонов. Цветение уже подходит к концу. Приходите к нам и вы точно не пожалеете!, - сообщил "Комсомолке" сотрудник ботанического сада.
Гилоцереус – вьющийся кактус с огромными цветами - удивительный лианоподобный представитель семейства Кактусовых, который по праву заслуживает звания королей среди кактусов. Его цветы напоминают белоснежные короны и радуют пьянящим ароматом под покровом ночи. Родиной растения является Центральная Америка, но он хорошо уживается в тропических и субтропических зонах других континентов.
В возрасте 2-4 года гилоцереус достаточно созревает и выпускает цветы. Цветы белого, пурпурного или молочного оттенков располагаются на концах стеблей и раскрываются по ночам. К утру огромные бутоны (10-30, а иногда и 40 сантиметров) плотно сворачивают свои лепестки. Опыляется растение ночными насекомыми, после чего дает ароматные съедобные плоды – питахайа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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