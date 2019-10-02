2019-10-02T11:25:08+03:00
Политика

«Никакого контроля над границей киевская власть не получит»: Главы ДНР и ЛНР сделали заявление по «формуле Штайнмайера»

Денис Пушилин и Леонид Пасечник сделали официальное заявлени по поводу подписанной вчера в Минске формулы Штайнмайера
Ольга ГОРДО
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Главы республик сделали совместное заявление по поводу формулы ШтайнмайераГлавы республик сделали совместное заявление по поводу формулы ШтайнмайераФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Украинская сторона признала право народа Донбасса на самоопределение, подписав на переговорах в Минске «формулу Штайнмайера». Об этом заявили сегодня Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Накануне все участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали «формулу Штайнмайера» для ее имплементации в украинское законодательство. Тем самым был согласован порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

- Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель, — говорится в совместном заявлении Глав ДНР и ЛНР.

Пушилин и Пасечник добавили, что Народные Республики будут продолжать переговоры в Минске, «чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», и призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать Донбассу свои условия.

- Когда он (Зеленский) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит, — подчеркнули Главы Народных Республик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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