В ЛНР заработал call-центр для граждан, подавших документы для получения паспорта РФ

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-02T11:00:05+03:00

Номер 505 многоканальный, поэтому он может принимать до 200 звонков в секунду. Фото: probusiness.io

О готовности российского паспорта житель Республики может узнать по номеру 505

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С 16 сентября на территории ЛНР работает специальный call-центр для граждан, которые подали документы для получения паспорта РФ. О готовности документа можно узнать по короткому номеру 505. Об этом 2 октября рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

— Для удобства жителей Республики начал работу call-центр, целью которого является своевременное информирования граждан, подавших документы на получение российского гражданства. Для получения информации о принятии решения граждане могут позвонить с мобильного оператора «Лугаком» на короткий номер 505, где оператор call-центра сообщит, готов паспорт или нет, — говорится в сообщении.

Если паспорт готов, то оператор поможет подобрать удобное для человека время и дату для поездки в Россию, чтобы забрать документ.

— Данная информация вносится в базу данных миграционной службы МВД ЛНР, и на основании этого определяется время, номер автобуса, маршрут, а также формируется список пассажиров на рейс, — добавили в пресс-службе ведомства.

Операторы call-центра готовы предоставить информацию о готовности паспорта с понедельника по субботу с 9 до 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU