С прошлой встречи в Минске Украина выпустила по Донбассу 19 тонн боеприпасов
С прошлой встречи Контактной группы в Минске, которая состоялась 18 сентября, украинская армия выпустила по территории ДНР 19 тонн боеприпасов. Об этом заявили сегодня в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В период между встречами в Минске, с 18 сентября по 1 октября, зафиксировано 226 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За этот период было выпущено 1725 боеприпасов, что составило 19 тонн или 188 ящиков, — сказано в сообщении.
В результате этих обстрелов ранено пять мирных жителей, повреждено 40 домов и объектов инфраструктуры. Наиболее горячими точками остаются западная и северная окраины Донецка, окрестности Ясиноватой, Горловка, Докучаевск и юг Республики. При обстрелах применялись: артиллерия, танки, минометы и другое вооружение.
Напомним, что вчера в Минске прошло очередное заседание, на котором была подписана формула Штайнмайера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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