С прошлой встречи в Минске Украина выпустила по Донбассу 19 тонн боеприпасов

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-02T09:08:10+03:00

За менее чем две недели по Республике выпущено 19 тонн боеприпасов. Фото: https://eadaily.com

Украина игнорирует все без исключения договоренности – меньше, чем за две недели по Донбассу выпущено 19 тонн боеприпасов

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С прошлой встречи Контактной группы в Минске, которая состоялась 18 сентября, украинская армия выпустила по территории ДНР 19 тонн боеприпасов. Об этом заявили сегодня в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В период между встречами в Минске, с 18 сентября по 1 октября, зафиксировано 226 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За этот период было выпущено 1725 боеприпасов, что составило 19 тонн или 188 ящиков, — сказано в сообщении.

В результате этих обстрелов ранено пять мирных жителей, повреждено 40 домов и объектов инфраструктуры. Наиболее горячими точками остаются западная и северная окраины Донецка, окрестности Ясиноватой, Горловка, Докучаевск и юг Республики. При обстрелах применялись: артиллерия, танки, минометы и другое вооружение.

Напомним, что вчера в Минске прошло очередное заседание, на котором была подписана формула Штайнмайера.

ИСТОЧНИК KP.RU