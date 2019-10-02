2019-10-02T09:08:10+03:00
Политика

С прошлой встречи в Минске Украина выпустила по Донбассу 19 тонн боеприпасов

Украина игнорирует все без исключения договоренности – меньше, чем за две недели по Донбассу выпущено 19 тонн боеприпасов
Ольга ГОРДО
Поделиться:
За менее чем две недели по Республике выпущено 19 тонн боеприпасов. Фото: https://eadaily.comЗа менее чем две недели по Республике выпущено 19 тонн боеприпасов. Фото: https://eadaily.com
Изменить размер текста:

С прошлой встречи Контактной группы в Минске, которая состоялась 18 сентября, украинская армия выпустила по территории ДНР 19 тонн боеприпасов. Об этом заявили сегодня в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В период между встречами в Минске, с 18 сентября по 1 октября, зафиксировано 226 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За этот период было выпущено 1725 боеприпасов, что составило 19 тонн или 188 ящиков, — сказано в сообщении.

В результате этих обстрелов ранено пять мирных жителей, повреждено 40 домов и объектов инфраструктуры. Наиболее горячими точками остаются западная и северная окраины Донецка, окрестности Ясиноватой, Горловка, Докучаевск и юг Республики. При обстрелах применялись: артиллерия, танки, минометы и другое вооружение.

Напомним, что вчера в Минске прошло очередное заседание, на котором была подписана формула Штайнмайера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Никакого контроля над границей киевская власть не получит»: Главы ДНР и ЛНР сделали заявление по «формуле Штайнмайера»
В ЛНР заработал call-центр для граждан, подавших документы для получения паспорта РФ
Энергетики Донбасса коллективно сдали кровь для онкобольных детей
На Донбассе планируют новое разведение сил
Погода на день в Луганске: 2 октября ожидается переменная облачность, до +22
Погода в Донецке на день: 2 октября нас ждет солнечный ясный день, до +22!
«Да и нет - не говорить, в черном белом не ходить!» - украинский адвокат Татьяна Монтян высказалась о политике Зеленского
Кобцева: Судьба моста в ЛНР так и осталась нерешенной
Герман Владимиров: "В подписании этой "Формулы Штайнмайера" нужно считаться с дончанами"
Спикер Народного Совета ДНР Владимир Бидевка о подписании "Формулы Штайнмайера" : На Кучму было оказано невероятное давление
Что означает подписание "формулы Штайнмайера" для Донбасса
Дарья Морозова сделала заявление по итогам переговоров в Минске
Ольга Кобцева: Встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
В Харцызске начались службы в храме Рождества Божьей Матери
Ровно пополам: в последнюю неделю сентября родилось 34 мальчика и 34 девочки
Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник
Стартовал Минск: Что говорят о нем сами дончане
Лупили из стрелкового, наплевав на договоренности: Украина обстреляла в Коминтерново ОБСЕ и Красный Крест
Дарья Морозова: В Минске обсудят обмен пленными
11 лет за решеткой: Жительница ДНР собирала данные на военнослужащих Республики
Нас пересчитают: Перепись населения ДНР 2019 стартовала сегодня
Обстрелы усилились: украинские боевики лупят из минометов по мирным селам
Погода в Луганске и ЛНР 1 октября: до +21 и дождь
Погода в Донецке 1 октября: пасмурно, дождливо и тепло