2019-10-02T08:17:47+03:00
Политика

На Донбассе планируют новое разведение сил

В Минске определили дату - 7 октября
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Разведение сил не означает конец войне. ФОТО: rusvesna.suРазведение сил не означает конец войне. ФОТО: rusvesna.su
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Новое разведение сил планируют на участках «Петровское-Богдановка» и «Золотое»

Этот вопрос обсуждали заседания Контактной группы в Минске была определена и дата - 7 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД ДНР.

- В рамках работы Контактной группы нам удалось определить дату начала разведения сил и средств на пилотных участках «Петровское-Богдановка» и «Золотое» . Весь процесс будет реализован в соответствии с нашим вариантом плана-графика по устранению нарушений, - отметила полпред ДНР Наталья Никонорова.

Однако, наш источник в военном ведомстве сомневается в эффективности этого плана со стороны Украины.

- Республики выполняют минские соглашения, - говорит источник. - А вот со стороны незалежной наблюдается только подтягивание тяжелой техники. Сейчас подписали формулу Штаймайнера, так что, возможно разведение и будет какое - то. но это не означает, что наступит конец войне, что не будут орудовать диверсанты и украинские военные перестанут обстреливать мирные дома и жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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