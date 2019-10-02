2019-10-02T07:55:17+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 2 октября ожидается переменная облачность, до +22

Синоптики прогнозируют 2 октября в ЛНР до 22 градусов тепла, без осадков
Ольга ГОРДО
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Осень в Луганске. Фото: Евгения КарпачеваОсень в Луганске. Фото: Евгения Карпачева
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Температура воздуха в ЛНР 2 октября будет колебаться от + 4 градусов ночью до +22 градусов днем, осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 1 октября до 21.00 2 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9, днем 17-22 градуса тепла, – прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 18-20 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 18-20 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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