Погода в Донецке на день: 2 октября нас ждет солнечный ясный день, до +22!

СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-02T07:42:18+03:00

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 2 октября потеплеет.

- Облаков в Донецке наблюдаться в этот день не будет, он обещает быть ясным и погожим. Без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 06:28, закат – 18:07, долгота дня 11 часов 39 минут.

По народному календарю 2 октября почитается память мучеников Трофима, Савватия и Зосимы Пустынника. Со 2 октября проходили Трофимовские вечерки - выбор женихов. "На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним". В этот день бывал и первый снегопад. Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто - надо ждать суровую зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU