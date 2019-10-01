2019-10-01T22:56:15+03:00
Политика

Кобцева: Судьба моста в ЛНР так и осталась нерешенной

Мост в станице Луганской разрушен с 2015 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Контактное лицо от украинской стороны, отвечающее за строительные работы, на связь во время заседания рабочей группы так и не вышло. Фото: lnr.mediaКонтактное лицо от украинской стороны, отвечающее за строительные работы, на связь во время заседания рабочей группы так и не вышло. Фото: lnr.media
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Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию, позже началось возведение временной конструкции.

- Вопросы ширины пролета моста, а также ряд других по-прежнему остаются открытыми, так как контактное лицо от украинской стороны, отвечающее за строительные работы, на связь во время заседания рабочей группы так и не вышло, - заявила Кобцева.

Ранее Леонид Пасечник назвал победой решение о ремонте моста.

— Это будет первой и самой маленькой компенсацией Украины за страдания людей, которые по вине Киева были вынуждены последние пять лет преодолевать линию соприкосновения по деревянным сходням обрушенного пролёта моста, — добавил Глава государства.

Однако, Украина продолжает затягивать процесс ремонта и игнорирует договоренности.

Также представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе по обмену военнопленных прокомментировала сегодняшние переговоры, заявив, что встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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