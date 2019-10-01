Герман Владимиров: "В подписании этой "Формулы Штайнмайера" нужно считаться с дончанами"

СЕГОДНЯ 21:05 2019-10-01T22:07:22+03:00

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Герман Владимиров, руководитель просветительского центра патриотического воспитания "Ленинградский доброволец " и "Музея воинской доблести Донбасса":

Герман Владимиров прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера". Фото: архив Германа Владимирова

- Отмечу сначала позитивные моменты «формулы Штайнмайера». Это, конечно, перспектива окончания боевых действий. Это раз. Второе – это отвод украинской военной техники до границ Донецкой и Луганской областей. Но что меня смущает больше всего? Это даже не выборы. А контроль Украины над границей с РФ. Если бы это были миротворческие силы той же Белоруссии – это совсем другое. Но меня успокаивает другое. С трудом верится, чтобы Путина могли перехитрить. Я уверен, что есть подводные камни, о которых нам неизвестно и которые были согласованы без украинской стороны, а ту уже принудили к их подписанию.

Что это значит для Донбасса? Как я и сказал, уменьшение количества жертв среди мирного населения, улучшение экономического состояния региона. При этом очень многие силы заинтересованы в этой войне, поэтому не исключаю варианта Приднестровья. Как мне кажется, это судьба Донбасса на ближайшие годы с непременной интеграцией в РФ во всех сферах. Я не политолог, не аналитик, но я общаюсь со многими дончанами и понимаю, что нельзя недооценивать настроения простого народа. С Донбассом нужно считаться и, повторюсь, не с политической элитой, а именно с народом, гражданским обществом. Иначе, получится, как с флешмобом, народ просто не принял этого и не побоялся выразить свое негодование. А вот с недовольством националистов никто считаться не будет, они выполнили все, что могли для своих хозяев, типа Коломойского, и теперь мешают. Скажу, может грубо, но им – судьба передохнуть за лживую идею.

Герман Владимиров - о формуле Штайнмайера 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU