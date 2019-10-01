2019-10-01T19:33:47+03:00
Политика

Дарья Морозова сделала заявление по итогам переговоров в Минске

Представитель Донецкой Народной Республики заявила, что прогресса в вопросе обмена пленными – пока нет
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Дарья Морозова сделала заявление по итогам МинскаДарья Морозова сделала заявление по итогам МинскаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Представитель Республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова заявила, что на сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе основным вопросом стало обсуждение списков лиц, подлежащих обмену.

- Украинская сторона придумала очередной способ блокировать процесс проведения обмена удерживаемыми лицами. Представители Киева в одностороннем порядке разработали анкеты и провели верификацию лиц, подлежащих обмену, - заявила Морозова.

Омбудсмен отметила, что это противоречит всем ранее достигнутым договоренностям и устоявшейся практике осуществления верификации на линии разграничения непосредственно во время проведения обмена.

- У нас есть основания сомневаться в объективности проведенного опроса, поэтому мы не можем полагаться на результаты односторонней верификации. Мы должны лично убедиться, что лица, подлежащие обмену, действительно изъявили желание остаться на территории Украины, - добавила уполномоченный по правам человека в Республике.

Также украинская сторона полностью отказалась от предоставления гарантий применения помилования в отношении лиц, которым будет изменена мера пресечения на личное обязательство, в случае если в отношении этих лиц будет заочно вынесен обвинительный приговор суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что означает подписание "формулы Штайнмайера" для Донбасса
Ольга Кобцева: Встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
В Харцызске начались службы в храме Рождества Божьей Матери
Ровно пополам: в последнюю неделю сентября родилось 34 мальчика и 34 девочки
Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник
Стартовал Минск: Что говорят о нем сами дончане
Лупили из стрелкового, наплевав на договоренности: Украина обстреляла в Коминтерново ОБСЕ и Красный Крест
Дарья Морозова: В Минске обсудят обмен пленными
11 лет за решеткой: Жительница ДНР собирала данные на военнослужащих Республики
Нас пересчитают: Перепись населения ДНР 2019 стартовала сегодня
Обстрелы усилились: украинские боевики лупят из минометов по мирным селам
Погода в Луганске и ЛНР 1 октября: до +21 и дождь
Погода в Донецке 1 октября: пасмурно, дождливо и тепло