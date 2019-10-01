Дарья Морозова сделала заявление по итогам переговоров в Минске

СЕГОДНЯ 19:33 2019-10-01T19:33:47+03:00

Представитель Донецкой Народной Республики заявила, что прогресса в вопросе обмена пленными – пока нет

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Представитель Республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова заявила, что на сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе основным вопросом стало обсуждение списков лиц, подлежащих обмену.

- Украинская сторона придумала очередной способ блокировать процесс проведения обмена удерживаемыми лицами. Представители Киева в одностороннем порядке разработали анкеты и провели верификацию лиц, подлежащих обмену, - заявила Морозова.

Омбудсмен отметила, что это противоречит всем ранее достигнутым договоренностям и устоявшейся практике осуществления верификации на линии разграничения непосредственно во время проведения обмена.

- У нас есть основания сомневаться в объективности проведенного опроса, поэтому мы не можем полагаться на результаты односторонней верификации. Мы должны лично убедиться, что лица, подлежащие обмену, действительно изъявили желание остаться на территории Украины, - добавила уполномоченный по правам человека в Республике.

Также украинская сторона полностью отказалась от предоставления гарантий применения помилования в отношении лиц, которым будет изменена мера пресечения на личное обязательство, в случае если в отношении этих лиц будет заочно вынесен обвинительный приговор суда.

ИСТОЧНИК KP.RU