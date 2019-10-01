Дарья Морозова сделала заявление по итогам переговоров в Минске
Представитель Республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова заявила, что на сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе основным вопросом стало обсуждение списков лиц, подлежащих обмену.
- Украинская сторона придумала очередной способ блокировать процесс проведения обмена удерживаемыми лицами. Представители Киева в одностороннем порядке разработали анкеты и провели верификацию лиц, подлежащих обмену, - заявила Морозова.
Омбудсмен отметила, что это противоречит всем ранее достигнутым договоренностям и устоявшейся практике осуществления верификации на линии разграничения непосредственно во время проведения обмена.
- У нас есть основания сомневаться в объективности проведенного опроса, поэтому мы не можем полагаться на результаты односторонней верификации. Мы должны лично убедиться, что лица, подлежащие обмену, действительно изъявили желание остаться на территории Украины, - добавила уполномоченный по правам человека в Республике.
Также украинская сторона полностью отказалась от предоставления гарантий применения помилования в отношении лиц, которым будет изменена мера пресечения на личное обязательство, в случае если в отношении этих лиц будет заочно вынесен обвинительный приговор суда.
ИСТОЧНИК KP.RU