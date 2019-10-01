В Харцызске начались службы в храме Рождества Божьей Матери

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-01T18:11:40+03:00

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На днях в Харцызске на Черемушках малый храм строящегося Храма Рождества Божьей Матери открыл свои двери для православных жителей. Об этом «Комсомолке» рассказали сами прихожане.

- Душа радуется, поет, - говорят жители Черемушек. - Церковь стала украшением целого микрорайона и местом, куда можно прийти и помолиться. Теперь не надо далеко ехать, чтобы покрестить детей, обвенчаться или отпеть умершего.

Престол храма был освящен митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом.

Первый камень для строительства храма Рождества Божьей Матери был освящен еще в 2007 году. Долгое время его не строили. Назначенный же в этом году настоятелем этой церкви протоиерей Сергий Самолевич сумел достроить малый храм. Он открыт каждый день с понедельника по субботу с 8.00 до 17.00, в воскресенье - до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU