2019-10-01T18:11:40+03:00
Общество

В Харцызске начались службы в храме Рождества Божьей Матери

Пока открылся только малый храм строящегося храма Рождества Божьей Матери
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Харцызске начались службы в храме Рождества Божьей Матери. Фото: Донецкая епархияВ Харцызске начались службы в храме Рождества Божьей Матери. Фото: Донецкая епархия
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На днях в Харцызске на Черемушках малый храм строящегося Храма Рождества Божьей Матери открыл свои двери для православных жителей. Об этом «Комсомолке» рассказали сами прихожане.

- Душа радуется, поет, - говорят жители Черемушек. - Церковь стала украшением целого микрорайона и местом, куда можно прийти и помолиться. Теперь не надо далеко ехать, чтобы покрестить детей, обвенчаться или отпеть умершего.

Престол храма был освящен митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом.

Первый камень для строительства храма Рождества Божьей Матери был освящен еще в 2007 году. Долгое время его не строили. Назначенный же в этом году настоятелем этой церкви протоиерей Сергий Самолевич сумел достроить малый храм. Он открыт каждый день с понедельника по субботу с 8.00 до 17.00, в воскресенье - до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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