Ровно пополам: в последнюю неделю сентября родилось 34 мальчика и 34 девочки

СЕГОДНЯ 15:54 2019-10-01T15:54:33+03:00

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В последнюю неделю сентября, в период с 23 по 30 сентября, в Донецке родилось 68 малышей: 34 мальчика и 34 девочки!

Поздравляем счастливых родителей с пополнением, а новорожденным дончанам желаем крепкого здоровья и мирного неба над головой.

А мы скоро узнаем, сколько же нас всего проживает в Республике. Сегодня впервые в истории ДНР стартовала перепись населения 2019. Она будет проходить ровно дев недели до 14 октября.

"Комсомолка" ранее сообщала, для чего проводится перепись, какие вопросы переписчики будут задавать дончанам, куда передадут полученные сведения, а также, как обезопасить себя от возможных мошенников, которые захотят воспользоваться мероприятием в преступных целях.

Кстати, кроме поквартирного обхода предусмотрены стационарные пункты. Они размещены в каждом городе, в районных центрах Республики. Туда смогут обратиться те, кто по различным причинам не смогут находиться дома. Таких пунктов будет 538, 153 из них – в столице. С адресами можно ознакомиться на официальном сайте Главного управления статистики ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU