2019-10-01T15:30:41+03:00
Политика

Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник

БПЛА "Крыло" был сбит под Старомихайловкой
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Беспилотник Украины сбит под Старомихайловкой. Фото: ДАНБеспилотник Украины сбит под Старомихайловкой. Фото: ДАН
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Украинские силовики в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка лишились очередного беспилотного летательного аппарата. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшие сутки в районе Старомихайловки уничтожен очередной БЛА вооруженных формирований Украины типа «Крыло», который использовался боевиками 28-й бригады для ведения разведки, – отметили там.

Отметим, что пункт 7 Минского Меморандума от 19 сентября 2014 года запрещает полеты боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов вдоль всей линии соприкосновения сторон на ширину не менее 30 километров. Исключение сделано для только для БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ.

С помощью таких беспилотников Украина ведет разведку, а затем обстреливает территорию ДНР. С 2014 года уже не удивляет цинизм, что объектами ВСУ с постоянством становятся школы, больницы, дома мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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