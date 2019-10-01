Лупили из стрелкового, наплевав на договоренности: Украина обстреляла в Коминтерново ОБСЕ и Красный Крест

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-01T13:00:11+03:00

Представители этих групп выехали для восстановления электроснабжения в Коминтерново

Изменить размер текста: A A

Донецкая народная примета - если идет Минск, жди провокаций. Сработала она и сегодня. Сотрудники ОБСЕ, СЦКК и МККК оказались сегодня в зоне обстрела со стороны украинских силовиков в селе Коминтерново на юге Республики. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня ремонтные бригады при координации и содействии оперативной группы представительства ДНР в СЦКК, СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста выехали на место работ по восстановлению электроснабжения в село Коминтерново. Несмотря на ранее согласованный режим тишины, ВСУ открыли огонь с применением стрелкового оружия, — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Донецк повторно запросил у представителей украинской стороны гарантии безопасности.

Впрочем, никакие договоренности не мешают украинской армии обстреливать мирные города и поселки Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU