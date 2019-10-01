Дарья Морозова: В Минске обсудят обмен пленными

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-01T12:27:57+03:00

Со своей стороны ДНР готова к этому обмену. Фото: ДАН

Сегодня в Минске состоятся очередные переговоры по Донбассу

Изменить размер текста: A A

Вопросы организации обмена удерживаемыми станут одними из ключевых на переговорах подгруппы по гуманитарным вопросам в белорусской столице. Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Донецка в подгруппе Дарья Морозова.

- Гуманитарная подгруппа приступила к переговорам в Минске. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы, связанные с организацией обмена удерживаемыми лицами, — отметила омбудсмен.

Она добавила, что на заседании также планируется продолжить работу по выработке механизма совместного с Киевом поиска лиц, пропавших без вести.

Напомним, что сегодня в Минске пройдет очередной раунд переговоров по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Запланированы заседания во всех четырех рабочих подгруппах. Итоги дня подведет Контактная группа.

До этого Донецкая Народная Республика заявляла, что готова провести обмен пленными с Киевом по формуле «50 на 88».

ИСТОЧНИК KP.RU