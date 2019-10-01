Нас пересчитают: Перепись населения ДНР 2019 стартовала сегодня

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-01T09:52:59+03:00

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С 1 октября стартовала первая в истории перепись населения в ДНР 2019.

«Комсомолка» ранее сообщала, что перепись населения в ДНР 2019 нужна, чтобы сформировать официальные данные о численности, структуре и распределении населения по территории с учетом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня граждан.

Сбор информации будет производиться повсеместно путем поквартирного обхода с 1 по 14 октября. Переписчики – так называют специалистов, которые участвуют в переписи – предложат гражданам заполнить переписные листы (анкеты). Идентифицировать переписчиков можно по специальному удостоверению и сумкам с эмблемами республиканской переписи. Это поможет избежать возможных мошенников, которые захотят воспользоваться переписью.

Кроме поквартирного обхода предусмотрены стационарные пункты. Они размещены в каждом городе, в районных центрах Республики. Туда смогут обратиться те, кто по различным причинам не смогут находиться дома. Таких пунктов будет 538, 153 из них – в столице. С адресами можно ознакомиться на официальном сайте Главного управления статистики ДНР.

Ранее сообщалось, что в перечень сведений о жителях Республики входит информация о половой принадлежности, возрасте, гражданстве, национальности, образовании, семейном положении, жилищных условиях. Участие в переписи добровольное.

ИСТОЧНИК KP.RU