Обстрелы усилились: украинские боевики лупят из минометов по мирным селам
Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое, Калиново-Борщеватое и Красный Яр. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия.
Обстрелы участились и в ДНР.
За предыдущие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 70 боеприпасов. Таким образом, интенсивность обстрелов выросла почти в три раза.
Под огнем оказались Докучаевск, Ясиноватая, донецкий аэропорт и поселок Александровка на западе столицы, горловские поселки Доломитное, Зайцево, Озеряновка, а также села Коминтерново, Ленинское и Саханка на юге ДНР.
Ранее в Зайцево осколочное ранение правой руки получил 54-летний мужчина. Он работал в своем огороде, когда начался обстрел.
ИСТОЧНИК KP.RU