Обстрелы усилились: украинские боевики лупят из минометов по мирным селам

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-01T08:51:14+03:00

Минск продолжается и Донбасс постепенно стирают с лица земли. Фото: Русская Весна

В ЛНР обстреляли Нижнее Лозовое, Красный Яр, Калиново-Борщеватое, в ДНР - Зайцево, Доломитное, Коминтерново

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Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое, Калиново-Борщеватое и Красный Яр. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия.

Обстрелы участились и в ДНР.

За предыдущие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 70 боеприпасов. Таким образом, интенсивность обстрелов выросла почти в три раза.

Под огнем оказались Докучаевск, Ясиноватая, донецкий аэропорт и поселок Александровка на западе столицы, горловские поселки Доломитное, Зайцево, Озеряновка, а также села Коминтерново, Ленинское и Саханка на юге ДНР.

Ранее в Зайцево осколочное ранение правой руки получил 54-летний мужчина. Он работал в своем огороде, когда начался обстрел.

ИСТОЧНИК KP.RU