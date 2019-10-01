Погода в Луганске и ЛНР 1 октября: до +21 и дождь

СЕГОДНЯ 08:20 2019-10-01T08:20:42+03:00

В осени есть своя прелесть. Фото: Евгении Карпачевой

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Температура воздуха в ЛНР 1 октября будет колебаться от плюс 10 градусов ночью до 21 градуса выше нуля днем, местами пройдет дождь.

- С 21.00 30 сентября до 21.00 1 октября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, утром и днем местами сильный, утром и днем местами гроза; ветер юго-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 16-21 градус тепла, - прогнозируют синоптики. - В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 18-20 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 17-19 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 13-15 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU