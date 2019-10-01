Погода в Донецке 1 октября: пасмурно, дождливо и тепло

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-01T07:51:27+03:00

Любое время года в Донецке прекрасно. Фото: Евгении Карпачевой

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После солнечных сентябрьских дней в Донецк пришла настоящая осень – с желтой листвой, дождями и похолоданием.

Впрочем, 1 октября, несмотря на дождливую и пасмурную погоду, будет относительно теплым – температура воздуха до +20.

- В Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром будет идти сильный дождь, который к середине дня должен ослабнуть и через некоторое время закончиться. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с, - сообщают синоптики.

1 октября почитается память мученицы Ариадны. В народе этот день назывался Арина Шиповница, журавлиный лет. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза - «слякоть простоит». Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU