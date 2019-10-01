Погода в Донецке 1 октября: пасмурно, дождливо и тепло
После солнечных сентябрьских дней в Донецк пришла настоящая осень – с желтой листвой, дождями и похолоданием.
Впрочем, 1 октября, несмотря на дождливую и пасмурную погоду, будет относительно теплым – температура воздуха до +20.
- В Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром будет идти сильный дождь, который к середине дня должен ослабнуть и через некоторое время закончиться. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с, - сообщают синоптики.
1 октября почитается память мученицы Ариадны. В народе этот день назывался Арина Шиповница, журавлиный лет. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза - «слякоть простоит». Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU