Вывели из строя транспорт: двое воришек снимали с электровозов в Иловайске медные детали

СЕГОДНЯ 20:10 2019-09-30T20:10:40+03:00

Ранее судимые иловайчане в темное время суток проникали в электровозы и снимали медные детали. Фото: flackelf.livejournal.com

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Сотрудники полиции задержали двоих злодеев, которые ради сдачи меди на металлолом курочили электровозы на железной дороге в Иловайске.

- Ранее судимые иловайчане в темное время суток пять раз проникали в электровозы и снимали медные детали. Металл подельники сдавали в пункт приема, а деньги тратили на свои нужды. Ущерб, который понесло предприятие, составил более 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Харцызского ГО МВД.

Теперь подельникам грозит лишение свободы.

- Возбуждено уголовное дело в порядке ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), - сообщил начальник следствия Харцызского горотдела Игорь Мирошниченко. – Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU