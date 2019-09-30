2019-09-30T20:10:40+03:00
Политика

Вывели из строя транспорт: двое воришек снимали с электровозов в Иловайске медные детали

Железной дороге нанесен ущерб на 100 тысяч рублей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Ранее судимые иловайчане в темное время суток проникали в электровозы и снимали медные детали. Фото: flackelf.livejournal.comРанее судимые иловайчане в темное время суток проникали в электровозы и снимали медные детали. Фото: flackelf.livejournal.com
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции задержали двоих злодеев, которые ради сдачи меди на металлолом курочили электровозы на железной дороге в Иловайске.

- Ранее судимые иловайчане в темное время суток пять раз проникали в электровозы и снимали медные детали. Металл подельники сдавали в пункт приема, а деньги тратили на свои нужды. Ущерб, который понесло предприятие, составил более 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Харцызского ГО МВД.

Теперь подельникам грозит лишение свободы.

- Возбуждено уголовное дело в порядке ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), - сообщил начальник следствия Харцызского горотдела Игорь Мирошниченко. – Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Раскрывает горизонт особости региона»: в Донецке презентовали книгу «100 великих людей Донбасса»
Синоптики предупреждают о штормовом ветре в республиках Донбасса
Правозащитники бьют тревогу: Украина продолжает незаконные проверки переселенцев Донбасса по месту жительства
Полиция поймала подозреваемых в убийстве 13-летней девочки из Харцызска
Мама пострадавшего при взрыве гранаты ребенка Наталья Дашевская: Мальчики подумали, что она ненастоящая, потянули за кольцо…
Верный друг увязался за чужим мужчиной: в Донбассе полицейские нашли украденную таксу
Артисты Донецкой муздрамы встретились с Львом Лещенко в Нижнем Новгороде
В Краматорске чемпион мира Руслан Пономарев теперь не видит шахматную доску
На пожаре в Енакиево спасатели вынесли из горящего здания троих детей
Польша передала миллион долларов для помощи жителям республик Донбасса