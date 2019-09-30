2019-09-30T19:05:05+03:00
Политика

Синоптики предупреждают о штормовом ветре в республиках Донбасса

Усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается утром 1 октября
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Спасатели советуют жителям держаться подальше от развесистых деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Фото: ont.byСпасатели советуют жителям держаться подальше от развесистых деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Фото: ont.by
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- Утром и днем 1 октября в Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза, усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, - предупреждают в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

Похожая ситуация и в Донецкой Народной Республике. Здесь порывы ветра местами могут достигать 15 м/с. Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности и быть осторожными, особенно во время пребывания на улице. При осложнении погодных условий следует держаться подальше от развесистых деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи, поскольку порывы ветра могут их повредить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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