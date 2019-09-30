Мама пострадавшего при взрыве гранаты ребенка Наталья Дашевская: Мальчики подумали, что она ненастоящая, потянули за кольцо…

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-30T16:32:09+03:00

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Стали известны подробности трагедии, которая случилась 28 сентября в селе Красная Заря Перевальского района Республики. Пятеро детей в возрасте от семи до 13 лет получили ранения в результате взрыва гранаты, найденной ими в тайнике недалеко от жилых домов.

Мама пострадавшего при взрыве семилетнего Миши Наталья Дашевская, рассказала ЛИЦ, что в тот день дети играли на площадке в селе, а она была дома во дворе.

- Вдруг услышала взрыв, думала, что начался обстрел. Выбегаю, детей нет. Кричу – не отвечает ни один ребенок. Дошла до дома сестры. Наши дети были там - все в крови. Прибежала соседка, потом мы вызвали скорую и нас забрали в луганскую больницу. Там оказали помощь, - говорит женщина. - Сейчас у Миши среднее состояние, его обезболивают. Сегодня чувствует себя лучше, вчера была температура. В пятницу будут оперировать одну ладошку – кисть, осколок доставать.

Наталья говорит, что дети случайно нашли гранату в кустах.

- Старшая девочка, сестра Миши, сказала: «Не трогайте!» Дети подумали, что она ненастоящая, потянули за кольцо. Когда она зашипела, успели выбросить. Но недалеко, - рассказывает мама мальчика.

Сам Миша говорит, что граната была, как яйцо с кубиками. Судя по описанию, это «лимонка» - противопехотная граната Ф-1. При ее взрыве на расстоянии двух-трех метров у детей не было шансов выжить. Поэтому их спасение можно назвать чудом.

Замглавного врача Луганской республиканской детской клинической больницы (ЛРДКБ) по лечебной работе Евгения Стрельбицкая сообщила, что двое мальчишек поступили в реанимационное отделение, поскольку были более тяжелыми. Одного ребенка оперировали – удаляли осколки. Сейчас эти дети из реанимации переведены в отделение хирургии. Еще двое деток поступили в отделение хирургии, тоже с осколочными ранениями, но менее тяжелыми. Одна девочка находится в отделении офтальмологии, у нее проникающее ранение глаза. Ее также оперировали. Вероятно, девочка из-за тяжести состояния поедет на лечение в Российскую Федерацию. Дети находятся вместе с мамами. Медицинская помощь пострадавшим детям оказывается в полном объеме за бюджетные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU