Верный друг увязался за чужим мужчиной: в Донбассе полицейские нашли украденную таксу

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-30T15:39:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Северодонецке Луганской области патрульные провели целую операцию по поиску похищенного домашнего любимца. Об этой истории рассказали в пресс-службе ведомства.

Около полудня местный житель сообщил в патрульную службу, что у него похитили собаку породы такса. По словам пострадавшего, он зашел в магазин и оставил собаку у входа. А когда вышел, домашнего любимца уже не было на месте.

Патрульные, прибывшие по вызову, выяснили, что в магазине есть камера видеонаблюдения. Она запечатлела, как собаку забрал пожилой мужчина. Полицейские начали его поиски. И через некоторое время заметили похожего гражданина. 55-летний житель Северодонецка рассказал, что не имел намерения украсть таксу. Он увидел собаку на улице и подумал, что она бездомная, поэтому и забрал с собой.

Патрульные вернули пса хозяину. Такса на радостях облизала его. Кстати, видео запечатлело, что собачка обрадовалась и пожилому мужчине. Его, тем временем, передали работникам следственно-оперативной группы, прибывшим на место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU