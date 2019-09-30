2019-09-30T14:45:12+03:00
Звезды

Артисты Донецкой муздрамы встретились с Львом Лещенко в Нижнем Новгороде

В России донецкие артисты участвовали в вокальном конкурсе "Русский бас"
Екатерина Сорока
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Гала-концерт фестиваля-конкурса пройдет в Москве в концертном зале Храма Христа Спасителя. Фото: uz.sputniknews.ruГала-концерт фестиваля-конкурса пройдет в Москве в концертном зале Храма Христа Спасителя. Фото: uz.sputniknews.ru
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Артисты Донецкой муздрамы встретились с известным народным артистом РСФСР Львом Лещенко. Встреча произошла на фестивале-конкурсе «Русский бас», который проходил в российском городе Нижний Новгород с 18 по 21 сентября. Об этом 30 сентября на брифинге рассказал артист-вокалист Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна Алексей Аносов.

— В большом зале Нижегородской государственной филармонии состоялось главное событие – творческая встреча с народным артистом РСФСР, президентом конкурса вокального искусства «Русский бас» Львом Лещенко с участниками конкурса и студентами консерватории, — рассказал Алексей Аносов.

Добавим, что на участие в фестивале-конкурсе «Русский бас» подавали заявки 200 артистов. Из всех претендентов отобрали 56 человек, а в финале оказались только 9. В числе финалистов конкурса - вокалисты из Донецка Алексей Аносов и Александр Черный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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