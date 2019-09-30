2019-09-30T13:10:04+03:00
Политика

В Краматорске чемпион мира Руслан Пономарев теперь не видит шахматную доску

В донбасском городе частично повредили граффити, посвященное известному земляку
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Козырек входа в дом закрывает от Руслана Пономарева шахматную доску. Фото: facebook.com/zmievapКозырек входа в дом закрывает от Руслана Пономарева шахматную доску. Фото: facebook.com/zmievap
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Граффити с портретом самого молодого чемпиона мира ФИДЕ по шахматам Руслана Пономарева появилось в Краматорске три года назад. Местные жители посвятили первый городской мурал известному земляку. Изображение нанесли на стене одного из домов на бульваре Машиностроителей.

И вот недавно композицию повредили. Вместо окна на здании установили дверь, а над ней массивный козырек. На него теперь и смотрит чемпион. Фото после реконструкции разместил в Сети краматорчанин Анатолий Змиев.

Первый мурал на улице Марата уже почти закончен. Фото: v-variant.com.ua

Первый мурал на улице Марата уже почти закончен. Фото: v-variant.com.ua

Тем временем, в минувшие выходные на улице Марата в Краматорске началось создание нескольких масштабных красочных изображений.

- Наша идея создать стрит-арт улицу, где будут располагаться шесть арт-объектов. Еще два будут нарисованы в центре города, - сообщил руководитель проекта Денис Смачелюк.

Над объектами работают художники из Бельгии, США, Италии, Испании, Франции и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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