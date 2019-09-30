На пожаре в Енакиево спасатели вынесли из горящего здания троих детей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-30T12:31:16+03:00

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29 сентября в Енакиево в доме на улице Нахимова начался пожар. Большинство жителей дома смогли самостоятельно выбраться из своих квартир, кроме троих детей. Двух мальчиков и девочку вынесли из горящего здания пожарные. Об этом на следующий день сообщили в оперативной сводке происшествий пресс-службы МЧС ДНР.

— Спасатели городского пожарно-спасательного отряда города Енакиево спасти троих детей: мальчик 2018 года рождения – эвакуирован по автолестнице; девочка 2011 года рождения и мальчик 2014 года рождения были эвакуированы по выдвижной лестнице, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что пожар в доме начался из квартиры на третьем этаже. Что стало причиной возгорания пока неизвестно - в квартире никто не жил.

ИСТОЧНИК KP.RU