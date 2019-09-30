2019-09-30T11:54:47+03:00
Политика

Польша передала миллион долларов для помощи жителям республик Донбасса

Доставкой гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР будет заниматься ООН
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Доставкой гуманитарных грузов в ДНР и ЛНР обычно занимаются представительства ООН и Красного Креста. Фото: vk.com/icrc_donbassДоставкой гуманитарных грузов в ДНР и ЛНР обычно занимаются представительства ООН и Красного Креста. Фото: vk.com/icrc_donbass
Изменить размер текста:

Необычный жест доброй воли продемонстрировало на днях правительство Польши. Оно перечислило в Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 1 млн долларов в помощь нуждающимся на востоке Украины. Об этом рассказали в постоянном представительстве Польши при ООН в Женеве.

Причем помощь будет оказана в зимний период наиболее нуждающимся жителям республик Донбасса. В том числе пожилым людям и инвалидам. Также помощь будут оказывать медики. Доставкой гуманитарных грузов в ДНР и ЛНР обычно занимаются представительства ООН и Красного Креста.

В то же время размеры помощи республикам Донбасса мизерны по сравнению с подконтрольными Киеву Донецкой и Луганской областями. Одна только Германия на поддержку и развитие этих территорий направила 1,4 млрд евро. Такую цифру озвучили в правительстве ФРГ после того, как Владимир Зеленский в беседе с Дональдом Трампом посетовал, что Германия мало помогает Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краматорске чемпион мира Руслан Пономарев теперь не видит шахматную доску
На пожаре в Енакиево спасатели вынесли из горящего здания троих детей
В Торезе машина скорой помощи переехала мотоциклиста, попавшего в аварию
С 1 октября комендантский час будет продлен
Украинская армия почти в три раза усилила обстрелы территории ДНР
Бросал камни в прохожих: в Донбассе 10-летний мальчик напился на свой юбилей
Погода на день в Луганске: 30 сентября утром туман, днем до +21 градуса
Погода на день в Донецке: 30 сентября без осадков, до +20 градусов
На пункте пропуска под Горловкой ранен в голову мужчина
В Донецке в парке Щербакова пройдет выставка собак
Украинские военные испортили радиоэлектроную станцию, с помощью которой глушили беспилотники ОБСЕ
В Зайцево ранен мирный житель
Военные Республики сбили ударный беспилотник с двумя гранатами на борту
Экстренное заявление народной милиции ДНР: Военные обнаружили в Макеевке самодельное взрывное устройство
Подорвавшиеся на гранате пятеро детей находятся в стабильном состоянии
Жители Гольмовского остались без света из-за обстрелов украинской армии
Донецкий ботанический сад приглашает на семейный праздник «Осеннее рандеву»
В Луганской филармонии рассказали о концертах в октябре
Украинские боевики в ЛНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
«Заподозрили в шпионаже»: Украинка с позывным «Стэлла» подорвала себя и двух оперативников
Украинская армия попала в частный дом в Александровке
Украинские военные открыли огонь по Желобку и Логвиново