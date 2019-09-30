Польша передала миллион долларов для помощи жителям республик Донбасса
Необычный жест доброй воли продемонстрировало на днях правительство Польши. Оно перечислило в Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 1 млн долларов в помощь нуждающимся на востоке Украины. Об этом рассказали в постоянном представительстве Польши при ООН в Женеве.
Причем помощь будет оказана в зимний период наиболее нуждающимся жителям республик Донбасса. В том числе пожилым людям и инвалидам. Также помощь будут оказывать медики. Доставкой гуманитарных грузов в ДНР и ЛНР обычно занимаются представительства ООН и Красного Креста.
В то же время размеры помощи республикам Донбасса мизерны по сравнению с подконтрольными Киеву Донецкой и Луганской областями. Одна только Германия на поддержку и развитие этих территорий направила 1,4 млрд евро. Такую цифру озвучили в правительстве ФРГ после того, как Владимир Зеленский в беседе с Дональдом Трампом посетовал, что Германия мало помогает Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU