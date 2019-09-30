В Торезе машина скорой помощи переехала мотоциклиста, попавшего в аварию
На выходных в Торезе произошла страшная авария с участием трех транспортных средств. В результате столкновения погиб один человек. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
В ведомстве рассказали, что авария произошла 28 сентября. 46-летний мотоциклист во время движения не рассчитал дистанцию с попутным автомобилем и врезался в него. В результате мужчину откинуло на встречную полосу, по которой в это время ехала машина скорой помощи.
Скорая направлялась по экстренному вызову. Она ехала с включенной сиреной и синим проблесковым маячком. Водитель скорой не успел вовремя среагировать и наехал на мотоциклиста. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
— ГАИ МВД ДНР напоминает, что водителю при выборе скорости необходимо учитывать дорожную обстановку, особенности перевозимого груза, техническое состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, — добавили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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