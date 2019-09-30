Украинская армия почти в три раза усилила обстрелы территории ДНР

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-30T10:29:51+03:00

По южным поселкам ДНР украинские вояки стреляли из танков. Фото: Пресс-центр штаба ООС

За минувшие сутки ВСУ выпустили по городам и селам 170 боеприпасов

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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 21 раз, – сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 170 единиц.

Кстати, за предыдущие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 70 боеприпасов. Таким образом, интенсивность обстрелов выросла почти в три раза.

Под огнем оказались Докучаевск, Ясиноватая, донецкий аэропорт и поселок Александровка на западе столицы, горловские поселки Доломитное, Зайцево, Озеряновка, а также села Коминтерново, Ленинское и Саханка на юге ДНР.

При обстрелах применялись танки, минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберное оружие.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов в поселке Гольмовский повреждена трансформаторная подстанция, жители этого поселка остались без света. А в Зайцево осколочное ранение правой руки получил 54-летний мужчина. Он работал в своем огороде, когда начался обстрел.

ИСТОЧНИК KP.RU