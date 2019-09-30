Бросал камни в прохожих: в Донбассе 10-летний мальчик напился на свой юбилей

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-30T09:01:36+03:00

Мальчик не сообщил полицейским, где взял алкоголь, но признался, что отметил свой первый юбилей. Фото: patrol.police.gov.ua

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Этот инцидент иначе, как диким, назвать нельзя. Средь бела дня трое детей бросали камни в прохожих из недостроенного здания по улице Георгиевской. О неадекватном поведении мальчишек сообщил в Центральный отдел полиции местный житель.

Когда патрульные приехали на место, то застали только одного ребенка – 10 лет от роду.

- Во время общения инспекторы обнаружили у ребенка признаки алкогольного опьянения. Мальчик не сообщил, где взял алкоголь, но признался, что сегодня отметил свой первый юбилей, - рассказали в Патрульной полиции Донецкой области.

Правоохранители нашли мать ребенка и пригласили в отделение полиции для составления административного протокола.

Этот случай вызвал бурю откликов среди жителей региона.

- Божечки, первый юбилей! В 10 лет я представляла другие варианты его запомнить, - пишет Ангелика Дротянко.

- Зато теперь запомнит надолго, - считает Даниил Герич.

- Лет через пять ему уже нечем будет помнить, – настроена более скептично Инна Юрьева.

ИСТОЧНИК KP.RU