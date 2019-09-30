Погода на день в Луганске: 30 сентября утром туман, днем до +21 градуса

СЕГОДНЯ 08:17 2019-09-30T08:17:48+03:00

В Луганске днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Фото: vk.com/ask_lugansk

Также синоптики прогнозируют юго-западный ветер – до 14 метров в секунду

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- 30 сентября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью временами дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 19-21 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 18-20 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 11-13 градусов ночью до 19-21 градуса тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU