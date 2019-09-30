Погода на день в Донецке: 30 сентября без осадков, до +20 градусов

СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-30T07:50:28+03:00

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть несильный юго-западный ветер – до 4 метров в секунду

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В понедельник, 30 сентября, весь день в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачным. Ночью был мелкий дождь, который к утру закончился. Весь оставшийся день пройдет без осадков.

Утром столбики термометров покажут от +8 до +12 градусов. Днем ожидается 19 — 20 градусов выше нуля. Вечером температура воздуха составит +17... +12.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном и южном направлениях со скоростью от 2 до 4 м/с. Кроме того, синоптики предупреждают об очень высоком уровне пожарной опасности.

Народный прогноз погоды: 30 сентября отмечается день памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет позднее. С этого времени могут быть первые заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU