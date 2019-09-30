На пункте пропуска под Горловкой ранен в голову мужчина
- В районе КПП «Майорск» ранен 59-летний мирный житель Чибисов Сергей Михайлович. Работают медики, предположительно пулевое ранение в голову, - сегодня сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.
Сегодня жители Горловки и Зайцево проснулись под грохот очередных обстрелов. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные в 6:40 выпустили по поселку Зайцево 3 мины калибром 82 мм, произвели 15 выстрелов из автоматического гранатомета АГС, применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В 6:35 ВСУ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия другой горловский поселок - шахты 6/7.
Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU