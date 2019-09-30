2019-09-30T07:40:41+03:00
Политика

На пункте пропуска под Горловкой ранен в голову мужчина

Сегодня утром украинские военные обстреляли Горловку и Зайцево
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пожилой мужчина получил ранение в районе КПП «Майорск», который находится на трассе, связывающей Горловку и Бахмут. Фото: dnr-news.comПожилой мужчина получил ранение в районе КПП «Майорск», который находится на трассе, связывающей Горловку и Бахмут. Фото: dnr-news.com
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- В районе КПП «Майорск» ранен 59-летний мирный житель Чибисов Сергей Михайлович. Работают медики, предположительно пулевое ранение в голову, - сегодня сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

Сегодня жители Горловки и Зайцево проснулись под грохот очередных обстрелов. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные в 6:40 выпустили по поселку Зайцево 3 мины калибром 82 мм, произвели 15 выстрелов из автоматического гранатомета АГС, применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В 6:35 ВСУ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия другой горловский поселок - шахты 6/7.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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