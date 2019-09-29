Военные Республики сбили ударный беспилотник с двумя гранатами на борту

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-29T16:23:35+03:00

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Военнослужащие Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотник «Фантом», который летел бомбить Донбасс. Об этом сегодня сообщили в управлении народной милицииРеспублики.

- Благодаря профессиональным действиям наших защитников, за прошедшие сутки враг потерял очередной беспилотный летательный аппарат типа «Фантом» дооборудованный по методике «ИГИЛ» (запрещенной в РФ организация, - ред.) приспособлением для сброса самодельных взрывных устройств. Боевики «Айдара» из 53-й бригады пытались применить БПЛА для карательного удара по мирным кварталам нашей Республики. От применяемых ранее оккупантами беспилотников, данный экземпляр отличает возможность сброса сразу двух гранат, – отметили в УНМ.

Там добавили, что в беспилотнике также хранилось видео, где был запечатлен момент сброса взрывных устройств по территории ДНР. «Указанные материалы переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении командира бригады военного преступника Андрея Полякова (командир 53-й бригады ВСУ – прим. ДАН)», – подчеркнули в УНМ.

Отметим, что пункт 7 Минских договоренностей от 19 сентября 2014 года запрещает полеты боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов вдоль всей линии соприкосновения сторон на ширину не менее 30 километров. Исключение сделано для только для БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU